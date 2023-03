De Vlaamse regering is er na een marathonvergadering van bijna 17 uur niet in geslaagd een stikstofakkoord te sluiten, waardoor minister-president Jan Jambon met lege handen naar het parlement moest. 'We zullen alles in het werk stellen om de Vlaming te geven waar hij recht op heeft, namelijk een goed en evenwichtig stikstofakkoord.'