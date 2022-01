Oosterweel nieuwe stresstest voor Vlaamse regering...

'Als de politieke wil er is, kan het tijdverlies tot een minimum worden beperkt ', luidt het in kringen van de Vlaamse overheid. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, werkt koortsachtig aan scenario's om de stilgelegde werken vlot te trekken.

Lantis werkt aan een oplijsting van de scenario's voor de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse Ring langs de noordkant moet sluiten. Mogelijk wordt woensdag een eerste keer samengezeten met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en haar collega van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

'Dit is een zaak voor de hele Vlaamse regering geworden', klinkt het. De Raad van State had vorige week de juridische bodem onder de werken weggeslagen. In een arrest maakt de raad brandhout van de manier waarop Lantis met PFOS vervuilde grond afgraaft en verplaatst.

Wel is het zo dat de Raad van State niet helemaal is meegegaan in een eerder oordeel van de auditeur, dat nog vernietigender was. Toch is het arrest van de Raad van State duidelijk genoeg, waardoor de werken zijn stilgelegd. 'Minister Peeters heeft in een schrijven aan Lantis nogmaals benadrukt dat het deze zaak goed moet bestuderen en altijd de volksgezondheid moet laten primeren', laat haar kabinet weten.

De essentie De Vlaamse regering krijgt na een arrest van de Raad van State het Oosterweelprobleem op haar bord. Sinds vorige week liggen de graafwerken stil.

De bouwheer Lantis doet woensdag enkele voorstellen om de werken te heropstarten.

De politiek kan een nieuwe juridische basis leggen, terwijl de werkzone moet worden opgeknipt in drie projectgebieden.

De prioriteiten liggen anders voor de N-VA dan voor haar coalitiepartners CD&V en Open VLD.

Reparatiewerk

De scenario's van Lantis komen erop neer dat de Vlarebo-regelgeving - de Vlaamse regels voor bodemsaneringen - wordt aangepast. De Raad van State is gevallen over de ruime definitie van een kadastrale werkzone. 'Het arrest is duidelijk dat de kadastrale werkzone niets anders kan zijn dan de vergunde zone, en dus geen optelsom kan zijn van verschillende vergunningen', zegt een expert.

Om dat te remediëren is decretaal reparatiewerk nodig. Dat is niet alleen van belang voor Oosterweel, maar ook voor andere grote werven. Eigenlijk gaat het om een fout in de wetgeving. Een rechtzetting kan snel via een initiatief in het parlement of een uitvoeringsbesluit van de regering. 'Dan zal je zien wie het project genegen is en wie de zaak wil blokkeren', klinkt het in meerderheidskringen.

Lantis moet de vergunning voor de Oosterweelwerken herbekijken. De bouwheer zal moeten werken op basis van de drie bouwprojecten in plaats van een werkzone.

Veiligheidsberm

Lantis moet ook de vergunning voor de Oosterweelwerken herbekijken. In plaats van met één werkzone zal de bouwheer moeten werken op basis van de drie bouwprojecten: Linkeroever, Scheldetunnel en de veiligheidsberm bij het chemiebedrijf 3M, die gevuld wordt met vervuilde grond uit de twee andere gebieden. De vraag is of die opsplitsing haalbaar is. 'Daardoor kan niet meer optimaal en kostenefficiënt worden omgegaan met de grondoverschotten in het ene en de grondtekorten in het andere gebied', zegt een expert.

Bij de actiegroepen die naar de Raad van State trokken, ligt de aanleg van de veiligheidsberm met vervuilde PFOS-grond bij 3M het gevoeligst. De verwachting is dat PFOS-opdrachthouder Karl Vrancken bij hen gaat bemiddelen om te zien of ze echt een oplossing willen om de werken weer in gang te trekken.

Stresstest

In N-VA-kringen luidt het dat er weinig alternatieven zijn voor de veiligheidsberm. De vervuilde gronden saneren is gigantisch duur, ze afvoeren naar Vlaamse stortplaatsen zou betekenen dat die meteen vol liggen. Voor de afvoer van asbest en andere verontreinigde gronden zou dan geen plaats meer zijn. Onderaannemers van Lantis zoeken naar verluidt al naar stortmogelijkheden in Nederland.

Is de Vlaamse regering nog in staat samen te werken om een cruciaal investeringsproject te laten lukken of verliest ze zich in politiek catenaccio? Een betrokkene