Elf gearresteerden bij grote inval in mestbedrijven

Bij een aantal bedrijven uit de mestsector is een huiszoeking aan de gang voor vermeende mestfraude. Het zou gaan om onder andere Agrogas, Biopower en Upgrade.

Woensdag zijn tien huiszoekingen gebeurd bij een aantal Antwerpse en Limburgse bedrijven uit de mestverwerking. Dat bevestigt het parket van Limburg. 'In een gerechtelijk onderzoek naar milieudelicten zijn huiszoekingen gebeurd in Tongeren, Geel, Beveren en Bocholt', zegt het parket.

De actie werd voorbereid in samenwerking met de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij. Bij de huiszoekingen zijn medewerkers van de Mestbank gevorderd door de onderzoeksrechter om de politiediensten te ondersteunen als expert. Daarnaast nemen ook medewerkers van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving aan de actie deel. Het onderzoek betreft mogelijke 'grootschalige fraude bij de illegale handel van digestaat', een restproduct bij mestverwerking. Volgens onze informatie viel de gerechtelijke politie binnen bij onder meer Agrogas, Biopower en Upgrade.

'Voorlopig zijn elf personen gearresteerd voor verhoor. Ze behaalden mogelijk illegale economische voordelen. Ook kan sprake zijn van een ecologisch nadeel en gevaar voor de volksgezondheid door de overbemesting van landbouwpercelen en het illegaal afzetten van digestaat', besluit het parket.

Leefmilieu

'Mestfraude is een aanslag op ons leefmilieu', reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Elke overtreding van onze milieuwetgeving is puur crimineel gedrag, brengt ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen in het gedrang en moet, zonder pardon, bestraft worden.'

Eerder dit jaar vonden al 24 huiszoekingen plaats in het dossier over mestfraude en bendevorming bij de bedrijven Fertikal uit Kallo en Quirynen Groep uit Merksplas. 17 mensen werden toen opgepakt. Er waren aanwijzingen van grootschalige fraude met mest. Zo zouden grote hoeveelheden niet-geregistreerde mest geëxporteerd zijn en is er een vermoeden van de manipulatie van analyseresultaten van mest.