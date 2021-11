Opnieuw uitstel voor privé-investeringen in lokale zorg

Een woon-zorgcentrum in Antwerpen. De stemming over de decreetswijziging die privé-geld naar de welzijnssector laat stromen, wordt opnieuw uitgesteld.

Het Vlaams Parlement stelt voor de derde keer de stemming uit over een decreet dat privé-investeringen in de lokale zorg mogelijk maakt.

Mogen steden en gemeenten geld ophalen bij privé-investeerders om te investeren in lokale zorg? Over die vraag is afgelopen zomer in het Vlaams Parlement een gevecht losgebarsten dat nog altijd niet is beslecht. Een woensdag geplande stemming is door de meerderheidspartij CD&V van de agenda gehaald.

Nochtans waren de N-VA, CD&V en Open VLD in het regeerakkoord overeengekomen dat steden en gemeenten private partners kunnen laten toetreden tot hun welzijnsverenigingen, maar dat ze daarbij wel de meerderheid in handen moeten houden en zelf de doelstellingen moeten blijven bepalen.

De bedoeling is dat er op die manier extra geld naar de ouderenzorg vloeit. Een bijkomend voordeel is fiscaal. De operatie maakt een belastingvoordeel op lonen mogelijk dat in de publieke sector niet kan.

Antwerpen

In Antwerpen liggen de plannen om het Zorgbedrijf zo te organiseren al klaar. Onder meer Participatiemaatschappij Vlaanderen, Gimv en de private rusthuisgroep Aedifica zijn bereid geld in het Zorgbedrijf te pompen. De Antwerpse gouverneur Cathy Berx schorste de plannen op, omdat het Vlaams decreet dat de privé-investeringen mogelijk moet maken, er nog niet was.

Drie keer uitstel

Normaal had het Vlaams Parlement vlak voor de zomervakantie de decreten over de lokale besturen moeten wijzigen om de hervorming mogelijk te maken. Maar het Vlaams Belang, de PVDA, Groen en Vooruit - waarbij die laatste partij in de stad Antwerpen de privé-investeringen steunt - slaagden er toen in de stemming over de zomer te tillen.

We hebben geen haast en we willen een stevig decreet. Brecht Warnez Vlaams Parlementslid CD&V

Een tweede poging in oktober mislukte eveneens. De linkse oppositie vroeg toen, opnieuw met steun van het Vlaams Belang, extra advies aan de Raad van State. Die antwoordde een maand later dat het decreet steden ook de mogelijkheid geeft om privé-investeringen toe te laten in publieke ziekenhuizen. Daarvan telt Vlaanderen er maar een handvol, maar het zou een trendbreuk betekenen omdat alle andere algemene ziekenhuizen in vzw's zijn ondergebracht, waar kapitaal niet wordt vergoed.

Geen haast

Nu volgt een derde keer uitstel. Het ontwerp van decreet is op vraag van de meerderheidspartij CD&V van de agenda gehaald. Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) zegt dat zijn partij duidelijk wil weten dat ziekenhuizen van de regeling zijn uitgesloten.