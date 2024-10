Terwijl Vooruit in het debat over het Vlaams regeerakkoord af te rekenen kreeg met oppositiewerk van Groen en PVDA over de klimaatambities en duurdere bustickets, verweet Open VLD de N-VA weinig te doen voor ondernemers. Maar over één ding zijn ze het eens: het ontbreekt de regering-Diependaele aan een duidelijke richting.