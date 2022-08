Paul Gheysens 'verrast' door weigering vergunning voor golfdomein in Knokke

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geeft geen omgevingsvergunning voor het nieuwe golfresort dat Paul Gheysens in Knokke-Heist wil bouwen. De vastgoedontwikkelaar reageert 'verrast'.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt een streep door de golfdroom van de vastgoedontwikkelaar Paul Gheysens. Ze geeft geen vergunning voor het golfdomein dat Ghelamco wil neerpoten in Knokke-Heist. Dat laat het kabinet van Demir woensdag weten.

Demir vindt dat de geplande ophogingen en wijzigingen van het polderlandschap en het afwateringssysteem een te grote verstoring met zich meebrengen. De unieke eigenschappen van de polders - vlak, onbebouwd en dooraderd met waterlopen - gaan volgens haar verloren. Bovendien is geen aanvraag ingediend voor het kappen van 180 bomen. 'Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in', zegt ze.

Gheysens bezit 210 hectare grond voor het golfresort. Het golfterrein moest bestaan uit 18 holes voor internationale wedstrijden en een 'executive' parcours van negen holes. Op het domein moesten daarnaast een groot hotel, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter en 1.350 parkeerplaatsen komen, blijkt uit de vergunningsaanvraag die De Tijd eerder kon inzien. De totale investering schatte Gheysens, die ook voorzitter en eigenaar is van de voetbalclub Antwerp, op 200 miljoen tot 400 miljoen euro.

Paul Gheysens, de CEO van Ghelamco.

Met Demirs beslissing is een lange burenstrijd voorlopig beslecht. Buurman Peter Taffeiren, voormalig CEO van POC Real Estate, heeft een luxueuze stoeterij aan de rand van het nieuwe golfdomein. Taffeiren diende als enige een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek. De man is ervoor beducht dat het Knokse polderlandschap verloren zal gaan. ‘Het is zonneklaar dat de polders in hun geheel zullen worden bedolven onder gigantische hoeveelheden bodemmateriaal’, zegt hij in zijn bezwaarschrift.

Taffeiren had ook reserves bij het hotel, dat 350 kamers zou tellen, waaronder 200 luxesuites. Die zijn bedoeld als vaste woonplaats en niet als hotelkamer. Eveneens komen er 79 flats voor werknemers van het golfterrein. ‘In werkelijkheid gaat het om het grootste vastgoedproject van Vlaanderen, dat helemaal niet in hoofdzaak gericht is op toeristen, maar wel op kandidaat-kopers van een vakantieverblijf’, zei hij eerder.

Positieve adviezen

'Uiteraard zijn we verrast met de beslissing van de minister omdat alle adviezen van de overheidsinstanties en dus haar administratie positief waren', zegt Paul Gheysens. Hij wijst er ook op dat de beslissing 'de rechtszekerheid niet bevordert'.

Gheysens kon rekenen op - al dan niet voorwaardelijke - positieve adviezen van alle overheidsinstanties. Ook de gemeente Knokke-Heist was het project genegen door de grote evenementenruimte, het geplande stadsrandbos en de komst van duizenden golftoeristen.

De aanvraag kreeg veelal het gunstige voordeel van de twijfel. Maar als je alle voordelen van de twijfel in dit dossier optelt, moet je eigenlijk vaststellen: dit voldoet niet. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Demir wijst op reserves die een aantal administraties geuit hebben. 'De aanvraag kreeg veelal het gunstige voordeel van de twijfel, maar als je in dit dossier alle voordelen van de twijfel optelt, moet je eigenlijk vaststellen: dit voldoet niet.' Daarnaast wijst ze erop dat een nieuw ziekenhuis in Knokke op palen werd gezet om het beeld van het polderlandschap te beschermen.

Geen haast

De plannen voor een tweede golfdomein in Knokke-Heist, naast de Royal Zoute Golf Club, gaan al ruim 20 jaar mee. Gheysens begon in 2001 met het verwerven van de gronden, die hij in 2007 allemaal op zak had om het project in 2010 te kunnen realiseren.

Maar dat raakte verstrikt in een administratieve mallemolen. Omdat de Vlaamse overheid geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kreeg uitgewerkt, nam de gemeente Knokke-Heist die taak over. In 2018 keurde die een gemeentelijk RUP goed, een omgevingsvergunning moest de volgende stap zijn.

Met de weigering is die calvarietocht nog niet ten einde. Gheysens kan naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekken. Daar duurt het gemiddeld een tot anderhalf jaar voor een uitspraak volgt. Nadien is nog cassatieberoep mogelijk bij de Raad van State. Zijn juristen gaan het besluit analyseren. 'Nadien zullen we beslissen hoe we dit dossier zo veel mogelijk remediëren omdat we ervan overtuigd zijn dat dit project een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft voor Vlaanderen en Knokke-Heist.'