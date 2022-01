Er is een mail uit 2017 opgedoken van de gewezen BAM-topman Jan Van Rensbergen waarin hij laat weten dat Zwijndrecht op de hoogte wordt gebracht dat de PFOS-vervuiling op de Oosterweelwerf wellicht ook in Zwijndrecht zit. Burgemeester André Van de Vyver (Groen) zegt dat hij daar nooit over is ingelicht.