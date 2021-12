Poetsbedrijven rekenen almaar vaker administratieve kosten aan

Door stijgende loonkosten en uitblijvende overheidssteun zien huishoudhulpbedrijven zich genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen. Die meerkosten kunnen oplopen tot 8 euro per maand.

Uit een rondvraag van de Mediahuis-kranten blijkt dat zowat alle poetsbedrijven tegenwoordig administratiekosten aanrekenen. Familiehulp rekent 50 euro per jaar aan, Partena 30 euro per half jaar. Trixxo, dat 8.700 huishoudhulpen telt en de kosten al enkele jaren aanrekent, vereenvoudigt het tarief tot 8 euro per maand voor iedereen.

Het Poetsbureau, dat 9.000 huishoudhulpen tewerkstelt in Vlaanderen, liet zijn klanten vorige week weten dat vanaf 1 januari 5 euro extra per maand toegevoegd wordt aan de factuur.

In de sector valt te horen dat de maatregel bijna onmogelijk te vermijden is. 'Onze marges worden door de oplopende kosten almaar kleiner, wat niet gecompenseerd wordt via de dienstencheque. Het is een kwestie van overleven', zegt Jeroen Poesen, de topman van Trixxo Group. 'Sommige bedrijven rekenen de kosten aan om het hoofd boven water te houden. De financiële draagkracht in de sector is volledig weg', zegt Ann Cattelain van de werkgeversorganisatie Federgon.

Sectoraal akkoord

Vanaf 1 januari 2022 verhoogt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) de overheidssubsidie met 0,13 euro per dienstencheque. Naast die investering van 16 miljoen euro wordt ook de indexering aangepast. 'Veel bedrijven hebben beperkte marges. Opdat de kosten de pan niet zouden uitrijzen, werk ik met de sector aan een afsprakenkader', zegt de minister.