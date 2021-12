Raad van State ziet geen rechtsgrond voor mondmaskerplicht in onderwijs

De Raad van State oordeelt in een arrest dat er geen juridische basis is voor de mondmaskerplicht in het lager onderwijs. Het arrest is vervelend voor scholen, waarvan de overheid verwacht dat ze de mondmaskerplicht handhaven.

De advocaat Joost Bosquet (Arcas Law) trok in december namens drie cliënten naar de Raad van State tegen de invoering van een mondmaskerplicht in het lager onderwijs. Hij vroeg het hoogste administratieve rechtscollege van ons land de mondmaskerplicht bij hoogdringendheid te schorsen, omdat zijn cliënten voor een negatieve invloed van het mondmasker op de ontwikkeling van hun jonge kinderen vreesden.

De essentie De Raad van State oordeelt dat de mondmaskerplicht in het lager onderwijs geen wettelijke basis heeft.

Dat is een probleem voor scholen, die formeel gezien in een juridisch vacuüm opereren als het op mondmaskers aankomt.

Zowel de expertengroep GEMS als het coronacommissariaat adviseert de overheid de mondmaskerplicht in het lager onderwijs na de kerstvakantie te behouden.

De federale en de Vlaamse overheid kunnen het probleem verhelpen door de mondmaskerplicht alsnog in een Koninklijk Besluit of decreet in te schrijven.

De Raad oordeelt dat dat niet gaat, omdat er geen duidelijke wet- of regelgeving bestaat over de mondmaskerplicht voor lagereschoolkinderen. De beslissingen van het Overlegcomité bieden volgens de Raad onvoldoende rechtsgrond. 'Zij moeten vervat worden in een Koninklijk Besluit of een bepaling van bevoegde gemeenschappen of gewesten. Dat is bij de mondmaskerplicht niet gebeurd', zegt de Raad.

De overheid morrelt aan grondrechten zonder daarvoor een rechtsgrond te creëren. Joost Bosquet Advocaat eisers

Onbestaande regels

Wel verwerpt de Raad het schorsingsverzoek van Bosquet, net vanwege de onbestaande rechtsgrond. Simpel gezegd: regels die niet bestaan, kan de Raad van State niet schorsen. Bosquet kreeg dus gelijk door ongelijk te krijgen.

Het arrest heeft geen directe gevolgen voor de overheid, maar is een belangrijk signaal. Als de overheid onvoldoende juridische basis schept voor de regel, kunnen scholen bij problemen zelf aansprakelijk zijn. 'Het arrest is vooral vervelend voor scholen. De meeste scholen gingen ervan uit dat wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) communiceerde, klopte en was omgezet in regelgeving', zegt Bosquet. 'Het probleem is symptomatisch voor het gebrek aan systematiek in de corona-aanpak. De overheid morrelt aan grondrechten zonder daarvoor een rechtsgrond te creëren.'

Dit zijn moeilijke discussies voor onze directies. We willen die niet voeren aan de schoolpoort. Nathalie Jennes Woordvoerster Gemeenschapsonderwijs (GO)

De Vlaamse onderwijskoepels vroegen lang geleden al verduidelijkingen van de minister van Onderwijs. 'Ouders die de regelgeving opzochten, kwamen tot de conclusie dat de communicatie vanuit het kabinet niet strookte met de wetgeving', zegt woordvoerster van het Gemeenschapsonderwijs (GO) Nathalie Jennes.

Wettelijk hadden scholen onvoldoende grond om de regel af te dwingen, maar het advies was om dat toch te doen. Ouders die voorstander zijn van mondmaskers konden de school anders verwijten hun kinderen in gevaar te brengen. 'Als we 10 januari de mondmaskers moeten ophouden, hopen we dat er tegen dan wel voldoende juridische basis is. Dit zijn moeilijke discussies voor onze directies. We willen die niet voeren aan de schoolpoort.'

Wat na de kerstvakantie?

Het is onduidelijk hoe de overheid het gebrek aan juridische basis voor de mondmaskerplicht zal oplossen. Weyts kan dat doen door die plicht in een decreet in te schrijven, maar liet dat tot nu toe na. Zijn kabinet laat weten het arrest te zullen bekijken met juristen. De federale overheid zou de fout in een volgend Koninklijk Besluit kunnen rechtzetten, oppert de Raad van State in het arrest.

De experten van de GEMS en het coronacommissariaat adviseren de mondmaskers in het lager onderwijs te behouden. De kans lijkt klein dat het Overlegcomité daar tegenin zou gaan.

Verdwijnt de mondmaskerplicht na de kerstvakantie, dan verdwijnt het probleem. Maar de kans lijkt klein dat dat gebeurt. De experten van de GEMS en het coronacommissariaat adviseren de mondmaskers in het lager onderwijs te behouden. Voor een beslissing is het wachten op het volgende Overlegcomité van woensdag 22 december.