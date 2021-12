Stikstofakkoord nog niet binnen handbereik

Een stikstofakkoord tegen kerst wordt almaar moeilijker voor de Vlaamse regering. Zeker als ook het spook van de betonstop komt opdoemen.

Naarstig onderhandelt de Vlaamse regering vrijdag verder over haar nieuwe stikstofbeleid. Ondanks pogingen om dat eerder te beklinken, is het stikstofdossier niet uit het vaarwater gebleven van de laatste ministerraad van 2021. De agenda bulkt dan traditioneel uit van de grote dossiers, zoals de hervorming van het studieprogramma aan de universiteiten of de benoeming van de voorzitter van de VRT.

Een stikstofakkoord zit er vrijdag niet in, zeggen bronnen. Al negen maanden werkt de regering aan nieuw stikstofbeleid, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen met zijn stikstofarrest het vorige beleid vernietigde. Strenge normen zijn nodig, want 80 procent van de Vlaamse natuurgebieden kreunt onder te veel stikstof. Omdat de landbouw daarvoor in Vlaanderen de hoofdverantwoordelijke is, moet de sector het ontgelden.

Regering-Rutte

Zo is in het scenario dat de regering uitwerkt sprake van het stopzetten van een 50-tal piekbelasters. Varkens- en kippenhouders zonder uitstootarme stallen moeten hun stikstofuitstoot met 60 procent verminderen. Ook mestverwerkers en rundveehouders moeten hun steentje bijdragen.

Maar er blijven nog te veel knopen over om vrijdag te landen. Hoeveel budget maakt de regering vrij om getroffen boeren te vergoeden? Volgt er investeringssteun voor emissiearme stallen? En neemt ze specifieke maatregelen om de veestapel af te bouwen? CD&V wil de boeren daarbij zo min mogelijk raken, of minstens afdoende financieel ondersteunen. De N-VA vindt dat de christendemocraten de boeren te hard beschermen.

Ook de Nederlandse stikstofplannen werpen hun schaduw over de Vlaamse onderhandelingen. De regering-Rutte zou liefst 25 miljard uittrekken om de stikstofuitstoot te drukken. De 100 miljoen euro die Vlaanderen voorlopig vrijmaakt, verbleekt daarbij. 'Het budgettaire plaatje is erg moeilijk. Met 50 miljoen extra kunnen we niet buitenkomen, dus laat ons eerst kijken hoe Nederland het aanpakt', zegt een onderhandelaar.

Miljardenfactuur

Open VLD wil in één ruk ook een akkoord over de betonstop bereiken. 'Stikstof en de betonstop gaan allebei over ruimtelijke ordening en hebben een budgettaire impact. Als de N-VA zegt dat stikstof rijp is voor een akkoord, dan is de betonstop dat ook', klinkt het. De N-VA fronst de wenkbrauwen, omdat het over historische lastige dossiers gaat, die allebei erg veel dreigen te kosten.