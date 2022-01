Tankschip verliest 30.000 liter brandstof in Albertkanaal in Beringen

In het Albertkanaal is zondagavond tijdens het overpompen van brandstof dertigduizend liter in het water beland.

In het Albertkanaal in Beringen is zondagavond 30.000 liter brandstof in het water terechtgekomen. Het incident gebeurde rond 18 uur ter hoogte van de Nijverheidsstraat toen vanuit het tankschip brandstof werd overgepompt om een tankstation van de Esso Group Bruno te bevoorraden.

'Het service station wordt een of twee keer per week via het kanaal bevoorraad. Terwijl het overpompen bezig was, passeerde er een ander schip met een te hoge snelheid, waardoor er een golfslag ontstond. De aansluitdarm schoot los en de mazout, die men aan het inpompen was, spoot eruit', legt burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen zondagavond uit.

Worsten in het water

Er kwam 30.000 liter brandstof vrij. Na het loskomen van de aansluitdarm is vermoedelijk de inhoud van de leiding ook nog weggevloeid. 'De schipper heeft alert gereageerd en met worsten in het water geprobeerd om de mazout in te dijken. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ging ter plaatse, maar beschikt niet over het nodige materiaal om zo'n hoeveelheid aan te pakken. Rond 21.45 uur is de civiele bescherming ook naar Beringen afgezakt om de mazout rondom het schip te ruimen', zegt burgemeester Vints.

Duisternis