Van de paters in Averbode over West-Vlaamse varkensboeren tot kippenkwekers in de Noorderkempen: overal in Vlaanderen pakken donkere wolken zich boven landbouwbedrijven samen. De Tijd legt de puzzelstukjes van de stikstofwolk bij elkaar, van wat komt overgewaaid van onze buurlanden tot wat wordt uitgeblazen in de Westhoek.