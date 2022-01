Uittreksel strafregister verplicht voor iedereen die met minderjarigen werkt

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, zal in de toekomst een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen. De maatregel geldt onder meer voor sporttrainers, scoutsleiders en regisseurs van jeugdtheaters.

Als onderdeel van het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld heeft de Vlaamse regering beslist dat iedereen die structureel met kinderen of jongeren werkt straks een uittreksel van het strafregister moet voorleggen. Dat kondigen Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (beiden N-VA) maandag aan in De Standaard.

Door een uittreksel van het strafregister te vragen, willen we zedendelinquenten preventief bij onze kinderen weghouden. Zuhal Demir en Ben Weyts N-VA-ministers

Momenteel geldt die verplichting alleen voor leerkrachten en jeugdhulpverleners. Het principe wordt dus uitgebreid naar andere sectoren, waardoor ook sportcoaches, koorleiders, voorleesouders en leiders in jeugdbewegingen onder de maatregel vallen.

Wanneer iemand (zeden)feiten op zijn strafregister heeft staan, zullen organisaties moeten oordelen of die een reden zijn om iemand al dan niet te weigeren. 'Door een uittreksel van het strafregister te vragen, willen we zedendelinquenten preventief bij onze kinderen weghouden', klinkt het.

Verdedigingsmuur

Experts reageren positief op de beslissing, maar plaatsen kanttekeningen. 'We weten uit onderzoek dat de meeste zedenfeiten niet worden aangegeven bij de politie en daarom ook niet op het strafblad komen', zei Liesbeth Kennes, expert seksueel geweld, maandag in 'De ochtend' op Radio 1. 'Het is natuurlijk wel een drempel. Mensen die echt zware feiten gepleegd hebben, kunnen niet meer aan de slag als vrijwilliger.'

De ministers geven toe dat het voorleggen van het strafblad 'niet zaligmakend' is, maar verwijzen naar de andere maatregelen in het actieplan. 'Een uittreksel uit het strafregister zegt misschien niet alles - niet elke dader is gevat en bekend - maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportclubs', zegt Weyts.