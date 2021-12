Vaccinatiecentra stomen zich klaar voor forse prikversnelling

Vlaanderen haalt alles uit de kast om tegen eind januari zo veel mogelijk Vlamingen een herhalingsprik te geven. Vooral de stedelijke vaccinatiecentra maken zich sterk het priktempo nog te kunnen opschroeven, leert een rondvraag.

'Op twee locaties in Antwerpen, Kinepolis en Expo, prikken we nu tot 9.000 mensen per dag. Maar we denken dat het tempo nog op te schroeven is tot 25.000 à 30.000 per dag', stellen bronnen dicht bij het Antwerpse stadsbestuur. Er wordt in Antwerpen ook gekeken naar nog grotere priklocaties, waarbij het Sportpaleis een piste is.

Vlaanderen zet alle zeilen bij opdat de overgrote meerderheid van de meerderjarigen al tegen eind januari in plaats van in maart een boosterprik heeft gekregen. De reden is de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Omikron is naast erg besmettelijk ook in staat door onze bescherming na infectie of inenting te breken. Dat doet het risico stijgen op een omikrongolf vanaf januari. Studies wijzen uit dat een extra derde prik onze bescherming tegen infectie en ook hospitalisatie fors optrekt. Het Vlaamse doel is daarom tussen nu en eind januari tot 4 miljoen prikken te zetten, boven op de 1,7 miljoen mensen die al een herhalingsprik hebben gekregen. Normaal zitten daar vanaf januari ook een half miljoen vijf- tot elfjarigen bij. De kinderprik wordt wellicht in een afgesplitst deel van de vaccinatiecentra gegeven, al is dat nog niet definitief.

Overleg met vaccinatiecentra

Vlaamse topambtenaren overlegden dinsdag met de vaccinatiecentra. De bedoeling was uit te vissen of de centra zich klaar achten voor de prikversnelling en indien niet, wat ze nodig hebben om de klus wel te kunnen klaren. Woensdag gaan de gesprekken verder met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, de centra voor leerlingenbegeleiding en de apothekers, die ook zouden helpen met prikken.

Er zijn vaccins in overvloed. Prikken gebeurt in het tempo van de intervallen die door de wetenschap worden opgelegd om bescherming bij de derde prik te optimaliseren. Bij J&J is dat twee maanden, bij AstraZeneca vier en bij Pfizer of Moderna zes.

'Ruim negen op de tien mensen wier interval verlopen is om hun derde prik te krijgen, zijn al uitgenodigd. Enkel 139.000 mensen die ook al kunnen langskomen, moeten hun invitatie nog krijgen. We zitten goed op schema', zegt de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Alles verandert wel als de ministers van Volksgezondheid beslissen het interval voor Moderna en Pfizer van zes naar vijf maanden te verlagen. Dat besluit valt normaal maandag. Al zou er druk zijn om de bijeenkomst te vervroegen, net omdat er zo veel haast mee gemoeid is.

Dat belooft een flinke uitdaging voor de vaccinatiecentra te worden. 'Bij een aangepast interval zouden we 10.000 tot 11.000 prikken per week moeten zetten, terwijl we tijdens de piek van afgelopen zomer maximaal 8.000 haalden', meldt het vaccinatiecentrum van Genk.

Bij het tiental vaccinatiecentra dat De Tijd contacteerde - vooral in de Vlaamse steden - is de boodschap grotendeels dezelfde. Ze kunnen nog fors opschalen als ze de opdracht krijgen. 'We zitten nu aan 5.000 per week, maar kunnen verdubbelen indien nodig', stelt Nils Vanantwerpen van het centrum Midden West-Vlaanderen in Roeselare.

De meeste centra bevestigen dat ze tussen kerst en nieuw een aantal werkdagen sluiten. 'Wij niet, wij blijven draaien', zegt de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte. Kortrijk last voor kerst en na Nieuwjaar drie inhaalweekends in, terwijl andere centra erop wijzen dat burgers tijdens de feestdagen minder geneigd zijn zich te laten prikken. Omdat de centra zich moeten houden aan de intervallen, is het dan sowieso een rustigere periode.

Eivol in januari

'Vanaf de derde week van januari zitten we eivol omdat dan de wachttijd verloopt van de enorm grote groep die vorig jaar midden de zomer een tweede keer geprikt is. Daarom kan het nuttig zijn nu snel het interval te vervroegen, omdat we de komende weken en begin januari meer marge hebben om extra te prikken', klinkt het in Roeselare.

Opvallend is dat nergens wordt geklaagd over tekorten aan vrijwilligers en medisch personeel. Wel wordt naar opties gekeken om bijkomend volk te vinden. Die kunnen worden ingezet in de bestaande centra - waar mogelijk tenten en containers worden bijgeschoven - en in eventuele extra locaties. Een mogelijkheid is federale ambtenaren vrijaf te geven om bij te springen.