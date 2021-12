Francesco Vanderjeugd in de tegenaanval na berichten over belangenvermenging

Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden, dagvaardt de Krant van West-Vlaanderen wegens een artikel over mogelijke belangenvermenging bij vastgoedtransacties. Vanderjeugd ontkent dat met klem.

De Krant van West-Vlaanderen kon recent het masterplan inkijken voor de herontwikkeling in Staden. De plannen omvatten de aanleg van een park en een woongebied tussen de Ieperstraat en de Kapelleriestraat, schrijft de krant.

De burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd (Open VLD), kocht en verkocht de afgelopen jaren in beide straten een pand. Die transacties zouden mogelijk een belangenconflict inhouden omdat de burgemeester vanwege zijn functie voorkennis kon hebben van het herontwikkelingsplan. Hij moet vergunningsaanvragen goedkeuren samen met het schepencollege.

Belangenvermenging?

In een brief op sociale media bevestigt Vanderjeugd via zijn advocaat dat hij in april 2018 een onroerend goed kocht in de Kappelleriestraat, dat in 2019 werd verkocht aan de projectontwikkelaar Steenoven. In het najaar van 2019 kocht hij een goed in de Ieperstraat, dat in 2020 werd verkocht via een tussenpersoon. 'Om te vermijden dat zijn bekendheid als burgemeester een invloed zou hebben op de prijs', klinkt het in de brief. Volgens de burgemeester waren de percelen al verkocht voor de omgevingsaanvraag van de ontwikkelaar binnenkwam.

Het artikel in de krant van West-Vlaanderen is te herleiden tot een politieke beschadigingsoperatie. Francesco Vanderjeugd Burgemeester van Staden

De transacties zijn een feit, maar van belangenvermenging of voorkennis is volgens Vanderjeugd geen sprake. 'Alle verkopen zijn gebeurd zonder de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een vergunning. Het risico lag volledig bij de koper of de ontwikkelaar, die geen enkele zekerheid, laat staan een belofte had over het verkrijgen van een vergunning', klinkt het in de brief. Dezelfde uitleg gaf hij ook aan de Krant van West-Vlaanderen in een reactie op het artikel.

Audit

Vanderjeugd laat nog weten dat hij niets te verbergen heeft. Hij dringt aan op een snel verhoor door het parket 'om alle misverstanden de wereld uit te helpen'. We zijn op de hoogte gebracht van het artikel en hebben op basis daarvan een onderzoek gestart', zegt procureur Filiep Jodts in de krant. Het parket van Ieper weigerde vrijdag verdere commentaar.

Vanderjeugd is nog niet op de hoogte van een onderzoek. Hij heeft contact opgenomen met het parket om daar duidelijkheid over te krijgen. Bovendien zegt hij dat hij een verzoekschrift richt naar Audit Vlaanderen om een interne audit te doen. 'Zodat de burger zal zien dat er niets aan de hand is.'

Waakhond

Daarnaast wil Vanderjeugd een klacht indienen tegen de Krant van West-Vlaanderen bij de Raad van de Journalistiek en zal hij zowel de redactie, de uitgever als de auteur van het artikel dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg. 'Het artikel is te herleiden tot een politieke beschadigingsoperatie en stelt ernstige vragen bij de journalistieke integriteit', staat in de brief.

Wij hebben op de redactie een dossier verzameld waarvan wij vonden dat het gepubliceerd moest worden. Wij vervullen daarmee als krant onze rol als waakhond Bart Casteleyn Hoofdredacteur Krant van West-Vlaanderen

De Krant van West-Vlaanderen zegt dat de redactie verschillende anonieme tips over vastgoedtransacties van de burgemeester kreeg en daarna een onderzoek is gestart. 'Wij hebben op de redactie een dossier verzameld waarvan wij vonden dat het gepubliceerd moest worden. Wij vervullen daarmee als krant onze rol als waakhond', zegt hoofdredacteur Bart Casteleyn.