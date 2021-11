Vivaldi-schisma zet Vlaamse regering onder druk

Vlaams minister-president Jan Jambon worstelt met de vraag hoe de N-VA in Vlaanderen kan besturen met twee Vivaldi-partijen. Dat blijkt uit de strijd over de gascentrale van Vilvoorde, de klimaatambities en de coronamaatregelen.

Dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het afgelopen weekend sprak over een vertrouwensbreuk in zijn regering, legt nog eens de tweespalt bloot tussen de N-VA enerzijds en Open VLD en CD&V anderzijds. De N-VA wil vanuit de Vlaamse regering oppositie voeren tegen de federale regering, maar met Open VLD en CD&V besturen in Vlaanderen twee Vivaldi-partijen mee.

Dat veroorzaakt met de regelmaat van de klok spanningen, die aan het oppervlak kwamen omdat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vergunning weigerde voor een gascentrale in Vilvoorde. Die beslissing staat haaks op de federale plannen voor een kernuitstap.

Timing

Op de Vlaamse ministerraad van vrijdag toonden de viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) zich erg misnoegd over Demirs beslissing. Dat verzet werd aangewakkerd door hun voorzitters. Zowel Joachim Coens (CD&V) als Egbert Lachaert (Open VLD) gaf aan beschaamd te zijn over de beslissing van Demir.

Merkwaardig was dat Somers en Crevits niet de weigering an sich aanvielen. De steen des aanstoots was dat Demir hen niet op voorhand had ingelicht. De minister ondertekende de weigering al op 29 oktober, maar haar collega's vernamen dat pas op 9 november via de media.

Lees Meer Beslissing Demir over gascentrale zindert na in Wetstraat

Al te veel manoeuvreerruimte om tekeer te gaan tegen de beslissing van Demir hadden de coalitiepartners echter niet. Iedereen huivert van het beeld van een ruziënde Vlaamse regering, zoals dat na de PFOS-affaire ontstaan was. Bovendien hielden ze zich bij de vergunningsweigering voor de gascentrales in Tessenderlo en Dilsen-Stokkem koest, toen ook een aantal dagen tussen de beslissing en de communicatie zat.

Dubbele pet

Dat toont aan dat de christendemocraten en de liberalen worstelen met het dubbele petje dat ze dragen als Vlaamse én federale regeringspartij. Het ongenoegen over de beslissing van Demir moest worden geventileerd, maar ze willen er de Vlaamse regering niet voor in gevaar brengen.

Jan Jambon bedrijft onhandige communicatie. Dat speelt in de kaart van de Lachaerts van deze wereld. N-VA-partijtopper

Ook bij de klimaatdiscussie liep Vivaldi als een breuklijn door de Vlaamse regering. Terwijl federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) in Glasgow stevige klimaatinspanningen bepleitte, wilden Open VLD, en in mindere mate CD&V, zo ambitieus mogelijke Vlaamse maatregelen vastleggen. Dat botste met de lijn van Demir dat inspanningen 'haalbaar en betaalbaar' moeten zijn.

Niet alleen CD&V en Open VLD worstelen met hun dubbele rol. Ook Jambon heeft het er moeilijk mee dat zijn partij vanuit de Vlaamse regering oppositie lijkt te voeren tegen het federale niveau, terwijl hij de lieve vrede wil bewaren met de Vivaldi-coalitiepartners. Zo moest Jambon onlangs nog de invoering van de coronapas mee goedkeuren, waartegen zijn partij de dag voordien storm had gelopen.

Jambon

Hetzelfde geldt voor de door Demir geweigerde vergunning. Die beslissing kan in N-VA-rangen op brede steun rekenen, omdat ze de federale regering in moeilijkheden dreigt te brengen. Jambon toonde evenwel begrip voor het ongenoegen van Crevits en Somers. 'Wat ik wel aanvoel, is dat er soms een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld collega Demir. Het is nu mijn taak, en ik neem die ook op, om dat vertrouwen te herstellen', zei hij.