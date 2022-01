Crombez beschuldigt Somers van 'onwettige interventie' in Oostende

'Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) is de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) bijgesprongen in het afstoten van de OCMW-thuiszorgdiensten, terwijl dat volgens Somers' administratie 'onwettig' was'. Dat zeggen de Oostendse Vooruit-gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez.

Dat de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van het OCMW van Oostende op 30 augustus 2021 besliste de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens, botst op kritiek van Vooruit, dat in de oppositie zit. De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD), had daar echter geen oor naar.

Daarop dienden de Vooruit-gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez een klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), omdat het besluit volgens hen niet in overeenstemming was met het decreet over het Lokaal Bestuur en de OCMW-wet. Ook de vakbonden ACV Openbare Besturen en ACOD dienden een klacht in.

'Tot onze verbazing kwam het antwoord op de klacht niet van het agentschap ABB of van de gouverneur, maar van het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) - wat zeer ongebruikelijk is', merkt Jeroen Soete op.

Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur - die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen - niet optreedt tegen onwettigheden en zich boven de wet plaatst. John Crombez Oostends gemeenteraadslid Vooruit

In zijn antwoord liet de minister verstaan dat er geen redenen waren om op te treden tegen de beslissing. Volgens Somers speelde het OCMW Oostende gepast in op de noden op het terrein en op de veranderingen in het zorglandschap.

'De link met partijgenoot Bart Tommelein en de zeer gebrekkige juridische argumentatie wekten argwaan, waarna het volledige dossier in het kader van de openbaarheid van bestuur bij het ABB opgevraagd werd', zegt Soete.

Onwettig

'Uit het dossier blijkt dat het ABB een adviesnota en een ontwerp van ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit gevraagd wordt, omdat geen decretale grondslag aanwezig is voor de operatie en de OCMW-wet geschonden wordt. Het besluit van de Oostendse Raad voor Maatschappelijk Welzijn is met andere woorden onwettig', zegt Soete.

Als er een behoefte is aan een bepaalde dienstverlening, en dat blijkt uit een behoefteonderzoek, kunnen die diensten niet worden afgestoten, verduidelijkt Soete.

'Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur - die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen - niet optreedt tegen onwettigheden en zich boven de wet plaatst. De minister valt hier zacht uitgedrukt zwaar uit zijn rol', zegt Combez.