Vlaamse begroting profiteert van vastgoedboom

De Vlaamse overheid heeft in 2021 een recordopbrengst van 3 miljard euro uit registratierechten genoteerd. De hausse op de woningmarkt en de stijging van de vastgoedprijzen dragen bij tot een daling van het begrotingstekort.

De coronacrisis heeft ook zwaar ingehakt op de Vlaamse overheidsfinanciën. Nadat de Vlaamse begroting in 2020 6 miljard in het rood is gegaan en de schuldgraad aanzienlijk verslechterd is, verlaagde het ratingbureau Moody’s de kredietscore van Vlaanderen tot op het niveau van de federale overheid. De langdurige corona-impact maakt een hogere rating dan die van de bovenliggende overheid niet langer te rechtvaardigen, vond Moody’s. Dat de regering-Jambon maatregelen heeft genomen om tegen 2026 opnieuw naar een evenwicht te gaan, kon daar niets aan veranderen.

Voor 2021 ging minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) uit van een tekort van 4,2 miljard euro. Maar bij de jaarlijkse monitoring van december is gebleken dat die prognose kan worden bijgesteld tot 2,8 miljard euro. Dat is het gevolg van 750 miljoen meer ontvangsten en 570 miljoen minder uitgaven. De cijfers zijn nog niet definitief: de verwachte negatieve impact op de groei door de vierde coronagolf is nog niet meegerekend. Dat geldt ook voor de woningtransacties en erfenissen in de laatste weken van december. De cijfers geven dus een goede indicatie.

Ik heb nooit gezegd dat de afschaffing van de woonbonus de prijzen zou doen dalen. Maar de stijging van de woningprijzen is beperkter dan in onze buurlanden. Matthias Diependaele (N-VA) Vlaams minister van Begroting

‘De belangrijkste tendens is dat de inkomsten uit registratierechten nog meer gestegen zijn dan verwacht: 25 procent tegenover 2020’, zegt Diependaele. Die recordopbrengst van 3 miljard euro is enerzijds het gevolg van meer transacties. Dit jaar zijn 165.000 huizen verhandeld, 20 procent meer dan vorig jaar.

Anderzijds gingen de prijzen duidelijk hoger. ‘In onze buurlanden was de stijging nog groter, waaruit ik concludeer dat de afschaffing van de woonbonus wel degelijk een impact heeft gehad. Nooit heb ik gezegd dat de afschaffing de woningprijzen zou doen dalen, omdat de lage rentes de belangrijkste stuwende kracht zijn. Maar dat de woonbonus ook een prijsdrijver was, staat als een paal boven water.'

3 miljard De inkomsten uit registratierechten zijn gestegen naar een recordopbrengst van 3 miljard euro.

Een andere mogelijke oorzaak van de stijgende verkoop in 2021 is de vrees voor stijgende rentes, denkt Diependaele. 'De hervorming van de registratierechten vanaf 2022 heeft geen impact. We zien geen rush op huizen in het laatste kwartaal. We hadden dan ook in heel ruime overgangsmaatregelen voorzien’, zegt Diependaele.

Een financiële meevaller is er ook bij de schenkbelastingen, die vermoedelijk 64,5 miljoen meer opbrengen dan gepland. En de ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen - zoals De Lijn, de VRT en het Agentschap Innoveren en Ondernemen - vallen 280 miljoen hoger uit dan verwacht. Dat ligt mede aan de terugvordering van onrechtmatig verkregen coronasteun (58 miljoen).

Geld over door lerarentekort

Maar Vlaanderen heeft ook minder uitgegeven dan bij de laatste begrotingsaanpassing was voorzien. Dat heeft deels te maken met corona: op de coronaprovisie is een overschot van 228 miljoen euro en er werd minder uitgegeven aan dienstencheques (95 miljoen) omdat er minder werden gekocht. Een opvallender fenomeen is dat er een overschot van 116 miljoen euro ofwel 1 procent op de loonmassa is in het onderwijs, wegens het lerarentekort. Tot slot is 147 miljoen euro bespaard op de jobbonus, die alleen aan werknemers wordt toegekend en niet aan zelfstandigen.