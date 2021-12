Vlaamse export naar VK groeit niet meer sinds handelsakkoord

De Vlaamse bedrijven voerden in de eerste negen maanden van dit jaar exact evenveel goederen uit naar het Verenigd Koninkrijk als een jaar eerder. Ondertussen schoot de uitvoer naar Frankrijk een vijfde hoger, die naar Nederland meer dan een vierde en die naar Duitsland bijna een derde.

Alles samen ging de Vlaamse uitvoer over de eerste negen maanden van dit jaar met 30 procent naar omhoog, leren cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT). Het toont opnieuw hoe de brexit nog altijd niet verteerd is.

Het akkoord was belangrijk, omdat het Verenigd Koninkrijk alleen al economisch bekeken belangrijk is. Ook dit jaar blijft het de op drie na belangrijkste exportmarkt van Vlaamse bedrijven, al zit daar geen groei meer op.

Farma en auto's

Achter die stilstand schuilen grote bewegingen. De Vlaamse farmabedrijven verdrievoudigden hun export naar het VK, waarbij de helft van de uitvoer bestond uit coronavaccins. De hoge prijzen voor gas maakten dan weer dat de brandstofhandel - gemeten in euro's - piekte. Tussen Zeebrugge en het VK ligt een 'gasinterconnector', ook wel de eurotunnel van het gas , genoemd.

Formaliteiten

'Nooit eerder trok een ontwikkelde economie zich terug uit een handelsovereenkomst die zo diep en complex is als de EU', zegt Claire Tillekaerts, de CEO van FIT. 'De late communicatie over de vorm van de nieuwe handelsrelatie veroorzaakte bovendien grote onzekerheid.'

De Vlaamse exportbedrijven klaagden daarbij vooral over douaneformaliteiten, invoerrechten, certificaten van oorsprong en Britse invoerformaliteiten. Veel bedrijven verslikten zich begin dit jaar al in de complexiteit daarover.

Nieuwe regels op komst

Dat wordt er niet snel beter op, omdat het VK zich beetje bij beetje verder terugtrekt uit de Europese regels. De Britse douane werkt vanaf 1 januari met een ander type invoerdocumenten en een voorafgaande kennisgeving wordt nodig voor alle producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, wat voor de West-Vlaamse voedingsindustrie niet onbelangrijk is. Ook enkele soepele overgangsregels vervallen, zoals de uitgestelde douaneaangifte.

Later volgend jaar volgen nieuwe erkenningsregels voor wie mineraal water transporteert, nieuwe veiligheidsverklaringen voor producten, aangepaste labels voor voorverpakte voeding. Over een jaar komen er ook aparte conformiteitsattesten.

Vleugels

Het enige goede daaraan, stipt Tillekaerts aan, is dat Vlaamse bedrijven die nog nooit buiten de EU exporteerden maar wel al aan Britse klanten verkochten, nu leren hun vleugels uit te slaan buiten de Europese Unie. Ze kunnen daardoor ook makkelijker kansen grijpen in andere niet-EU-landen. 'Een goede zaak, want net die marktdiversificatie buiten de EU heeft onze Vlaamse export broodnodig.'