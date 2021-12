Vlaamse regering richt met geld kinderbijslag nieuw mensenrechteninstituut op

De Vlaamse regering stapt over anderhalf jaar officieel uit het federale gelijkekansencentrum Unia. Ter vervanging wil ze een eigen mensenrechteninstituut oprichten. Vorige week keurde ze daarvoor de juridische basis goed en ook de financiering is al rond.

Dat de regering daarvoor 5 miljoen euro vrijmaakt, deed woensdag stof opwaaien tijdens het begrotingsdebat in het parlement. Het geld is afkomstig van de besparing op de kinderbijslag, ook al een erg beladen dossier. Zo knipt de regering in de kinderbijslag voor vluchtelingen die bed, bad en brood krijgen, 'omdat ze in de opvang de voorzieningen krijgen waarvoor de kinderbijslag eigenlijk dient'.