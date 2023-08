'Het is onze plicht zo’n belangrijk investeringsproject tot een goed einde te brengen', zei minister-president Jan Jambon in het parlement over de beloftes die aan het chemiebedrijf Ineos zijn gedaan zodat die zijn ethaankraker in Antwerpen bouwt. De Vlaamse regering gaat er prat op dat de financiële risico's voor de belastingbetaler beperkt zijn.