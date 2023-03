Nadat zondagavond onderhandelingen over een stikstofplan opnieuw zijn afgesprongen, is de crisis in de Vlaamse regering compleet. Minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt dat CD&V het laatste voorstel voor een stikstofakkoord moet aanvaarden of uit de regering moet stappen. 'Als zij vinden dat we weg moeten, moeten ze ons er maar uitzetten', zegt een CD&V-topper.