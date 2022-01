Vlaanderen breidt stagebonus voor bedrijven uit

Om de leerachterstand in het technisch en beroepsonderwijs weg te werken, trok minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vorig schooljaar de bestaande stagebonus al op van 500 tot 1.000 euro per leerling. Bedrijven die jongeren in een systeem van alternerend leren - zoals het deeltijds beroepssecundair onderwijs of duaal leren - een stageplek aanboden, hebben daar recht op.