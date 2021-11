Vlaanderen brengt 11,7 miljard aan investeringen in kaart

In 2020 participeerde Vlaanderen voor 11,7 miljard euro in private en publieke bedrijven. Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele legt een register aan om beter in kaart te brengen in welke bedrijven het Vlaams Gewest allemaal investeert.

Vlaanderen had in 2020 voor 11,7 miljard euro aan participaties in private en overheidsbedrijven. Het gaat onder meer om deelnames in het kapitaal van de investeringsmaatschappij PMV, De Lijn, Oosterweelbouwheer Lantis en de VRT. Op een jaar tijd steeg het bedrag dat Vlaanderen in participaties steekt met 7,2 miljard.

'Vaak wordt voor dit instrument gekozen omdat het buiten het begrotingstekort valt, maar het komt wel in de schuld terecht', zegt Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde, die er een parlementaire vraag over stelde.

Groeiende schuld

Vande Reyde toont zich bezorgd over de Vlaamse schuld. In 2026 zal de schuldgraad - de schuld tegenover de ontvangsten - 94 procent bedragen. Voor de coronacrisis was dat amper 43,6 procent. De Vlaamse schuld wordt gevoed door de begrotingstekorten, maar ook door activa die de regering buiten de begroting om verwerft, zoals participaties. In 2020 bestond 39 procent van de 30 miljard bedragende schuld uit participaties.

Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil in mei een participatieregister oprichten om de bestemming van dat geld beter te controleren, parallel met een subsidieregister. Dat juicht Vande Reyde toe, want hij vindt dat er te weinig transparantie is.

Het is maar bij enkele van de tientallen participaties dat er onduidelijkheid is. We willen die informatie vooral stroomlijnen. Matthias Diependaele Vlaams Minister van Financiën en Begroting