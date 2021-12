Vlaanderen gedagvaard voor mondmaskerplicht op school

Een ouderpaar sleept de Vlaamse regering voor de rechter omdat de mondmaskerplicht in het onderwijs onwettig zou zijn.

Nog geen week nadat alle kinderen ouder dan zes verplicht werden een mondmasker te dragen in de klas heeft de Vlaamse regering al een dagvaarding aan haar been. Veel ouders stelden hun school al in gebreke voor de maatregel, maar een dagvaarding is nieuw. Een ouderpaar trekt naar de rechter omdat de juridische basis voor de mondmaskerplicht volgens het paar ontbreekt.

De sanitaire crisis heeft de rechtsstaat niet geschorst. Dagvaardiging tegen mondmaskerplicht

'In het Koninklijk Besluit staat uitdrukkelijk dat de ministers van Onderwijs het nodige moeten doen om de mondmaskerplicht in te voeren, want het federale niveau is daar niet voor bevoegd. Maar in Vlaanderen heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat nog niet gedaan, terwijl het ministerie wel communiceert over de maatregel', zegt Jan De Groote, advocaat bij Cottyn Advocaten uit Aalst, die de ouders bijstaat. 'De eisende partijen menen dat de sanitaire crisis de rechtsstaat niet heeft geschorst', stelt de dagvaarding.

Ongrondwettelijk

De advocaat hekelt ook dat bij de invoering van de mondmaskerplicht niet aan het belang van het kind is gedacht, waardoor die ook nog eens ongrondwettelijk zou zijn. 'De grondwet schrijft voor dat bij beslissingen die kinderen aangaan de allereerste overweging het directe belang van het kind is. Dat is niet het geval geweest, want de maatregel geldt uitdrukkelijk om infecties bij volwassenen te verhinderen', zegt De Groote. Bovendien zijn onvoldoende maatregelen genomen, zoals structurele ventilatie, om de mondmaskerplicht te vermijden.

Afgezien van het ontbreken van juridische basis kanten de ouders zich ook tegen de mondmaskerplicht an sich. Ze menen dat het recht op onderwijs van hun kinderen in het gedrang komt, net als de psychosociale ontwikkeling, valt te lezen in de dagvaarding. De advocaat benadrukt wel dat de ouders geen antivaxers of coronaontkenners zijn.

Katholiek onderwijs

Opvallend is dat ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen - de koepel waartoe de school van de kinderen behoort - mee in de zaak wordt gesleurd. De doorn in het oog is dat de koepel op haar website scholen aanspoort de mondmaskerplicht te handhaven en dus kinderen zonder masker mag weigeren, 'terwijl de koepel goed genoeg beseft dat die plicht juridisch erg wankel is, zoals duidelijk wordt uit een intern communiqué', zegt De Groote. 'Dat doet ze omdat ze weet dat scholen schrik hebben aansprakelijk te worden gesteld door ouders die voorstander zijn van de mondmaskerplicht.' Ook de school, die gelegen is in het Leuvense, wordt gedagvaard. De ouders vragen dat hun kinderen zonder mondmasker de school mogen betreden.