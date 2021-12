Vlaanderen geeft coronasteun aan zwaar getroffen bedrijven

Minister van Economie Hilde Crevits heeft een steunpakket klaar voor bedrijven die getroffen worden door de coronamaatregelen. Ze vergoedt eventbedrijven, discotheken en cinema's voor hun omzetverlies.

Net zoals bij de voorbije coronagolven trekt de Vlaamse regering de buidel open om getroffen bedrijven te ondersteunen. Dat doet ze met omzetsteun en een overbruggingslening. 'Wie sterke hinder ondervindt door overheidsmaatregelen moeten we beschermen', zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Ondernemers onder wie die uit de eventsector, discotheken, feestzalen, logementen en bioscopen zullen via het beschermingsmechanisme vergoed worden voor hun omzetverlies. Concreet wordt bekeken hoeveel omzet ze hadden in de laatste helft van het vierde kwartaal van 2019. Van dat bedrag betaalt de overheid hen 10 procent.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn - zoals discotheken - moeten hun omzetverlies niet aantonen. Wie wel nog open is, moet in het laatste kwartaal van 2021 minstens 30 procent omzet hebben verloren, vergeleken met dezelfde periode in 2019. Daarbovenop moet er minstens 60 procent omzetverlies zijn in de laatste helft van het laatste kwartaal. Het omzetverlies moet gestaafd worden aan de hand van btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder.

Bedrijven moeten ook aantonen dat ze in het laatste kwartaal van 2019 winst maakten. 'Zo bereiken we dat we enkel de financieel gezonde ondernemingen beschermen', zegt Crevits. De steun is geplafonneerd. Ondernemingen tot 10 werknemers krijgen hoogstens 11.250 euro. De steun bedraagt maximaal 22.500 euro voor wie tussen de 10 en 49 werknemers telt. Boven dat aantal geldt een plafond van 60.000 euro.