Vlaanderen moet derde van groene bedrijfssubsidies terugvorderen

Dat Vlaanderen een derde van de uitgekeerde bedrijfssubsidies voor milieuvriendelijke investeringen moet terugvorderen, wekt volgens Groen-parlementslid Björn Rzoska de indruk dat slordig wordt omgesprongen met belastinggeld.

Ruim een derde van de groene bedrijfssubsidies die de Vlaamse overheid de voorbije jaren uitkeerde, moest ze terugvorderen. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Björn Rzoska opvroeg bij minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Tussen 2012 en 2020 betaalde Vlaanderen voor 177 miljoen aan groene steun uit, zoals de ecologische transformatiesteun of de ecologiesteun. Daarvan eiste de overheid de voorbije jaren 63 miljoen terug, omdat bedrijven de milieuvriendelijke investering niet volgens het plan uitvoerden.

'Dat zijn bijzonder opvallende cijfers. Iedereen kijkt altijd naar de cultuursector, maar ik zie in de lijst van bedrijven toch ook veel subsidiezuipers', zegt Rzoska. 'En wat mij nog het meeste zorgen baart, is dat dat is vastgesteld bij sporadische controles. Systematische inspecties bestaan niet, waardoor je kan vermoeden dat het fout gebruik van subsidies groter is. Dat wekt de indruk van een slordige omgang met belastinggeld.'

Drukkerijen

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) sust. Ze wijst erop dat sinds 2011 al 2.000 controles op de steun plaatsvonden en er maar in 380 dossiers terugvorderingen gebeurden. 'En een terugvordering is niet per se een signaal van fraude. Vaak wordt de looptijd van een project aangepast. Dat kan aanleiding geven tot het niet uitbetalen of terugvorderen van een deel van de steun', zegt Crevits. 'Als we fraude vermoeden wordt het dossier overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.'

Crevits stelt bovendien dat een groot deel bij drukkerijen teruggevorderd werd. In 2020 kwam immers aan het licht dat de sector voor 13 miljoen euro fraude had gepleegd met ecologiesteun. Het ging bijvoorbeeld om bedrijven die beweerden over milieuvriendelijke persen te beschikken, terwijl cruciale elementen van die technologie ontbraken in de machines.

Sinds de affaire rond parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) - die honderdduizenden euro's belastinggeld ontvreemd zou hebben - wordt met argusogen naar het Vlaamse subsidiebeleid gekeken. Er worden in de regering al langer vraagtekens geplaatst bij de strategische transformatiesteun, die bedoeld is voor bedrijven die nieuwe activiteiten aanboren. Moet er geld gaan naar een frisdankenproducent als die naar sapjes overschakelt?