Vragen stellen over Vlaamse belastingen kan nu ook via videochat

Wie vragen heeft over zijn onroerende voorheffing, de erfbelasting of andere Vlaamse belastingen, kan die voortaan in een online videogesprek stellen aan de Vlaamse belastingdienst Vlabel.

Vlabel biedt burgers al langer de mogelijkheid om hun vragen te stellen over Vlaamse belastingen. Dat kan aan een van de loketten in de Vlaamse provincies, via de telefoon, of via het contactformulier op de website. Nu de coronacrisis het videobellen heeft versneld, heeft Vlabel begin november ook die contactmogelijkheid toegevoegd. ‘Vanaf nu kunt u uw vragen van mens tot mens stellen, net zoals wanneer u naar een van onze loketten zou komen, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Op die manier komt de belastingdienst als het ware bij u thuis. Een win-winsituatie voor iedereen’, zegt David Van Herreweghe, de administrateur-generaal van Vlabel.

De optie om te videobellen is uniek voor een overheidsdienst, luidt het. Naast de bijkomende contactmogelijkheid heeft Vlabel ook de webmodule vernieuwd, waardoor het veel makkelijker is om een afspraak in te plannen met een van de 150 dossierbeheerders. ‘Ik vind het heel belangrijk dat een administratie maximaal bereikbaar is voor de burger’, zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ‘De Vlaamse overheid evolueert mee en hanteert de gebruiksvriendelijkste manier om mensen met de administraties in contact te brengen.’

Regionalisering

Door de regionalisering van de bevoegdheden is Vlabel de voorbije jaren verantwoordelijk geworden voor steeds meer fiscale ontvangsten. Het gaat onder meer om de onroerende voorheffing die u betaalt voor uw woning, de registratiebelasting bij de aankoop van een woning, de erfbelasting bij een overlijden, de schenkbelasting en de verkeersbelasting voor voertuigen.

