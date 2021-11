Vlaanderen loopt achter in levenslang leren

Vlaanderen scoort ondermaats voor levenslang leren. Dat stelt de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen. ‘We moeten een cultuuromslag maken.’

Veel indicatoren uit het rapport van de Vlaamse Adviesraad voor Inno­veren en Ondernemen (VARIO) zijn positief. Vlaanderen investeert voldoende in onderzoek en ontwik­keling (O&O) en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek is hoog. Maar voor levenslang leren scoort Vlaanderen slecht, blijkt uit een jaarlijkse enquête bij 25- tot 64-jarigen. Ze moeten aangeven of ze in de vier maanden voor de bevraging een opleiding hebben gevolgd. In Vlaanderen schommelt dat percentage al jaren rond 7 à 8 procent.

‘Dat is weinig, zeker vergeleken met andere landen’, zegt Lieven Danneels, de voorzitter van VARIO. Andere landen scoren een stuk hoger. In Zweden had ruim 28 procent van de ondervraagden een opleiding gevolgd. Ook de Nederlanders scoren met 18,8 procent beduidend beter dan Vlaanderen.

Het is belangrijk dat Vlaanderen de andere landen bijbeent, zegt Danneels. ‘Vlaanderen is een open regio, die leeft van de export en dus van de competitiviteit. Door techno­logische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie veranderen alle lagen van de maatschappij. Mensen moeten blijven bijleren of iets nieuws leren als jobs wegvallen door automatisering.’

Ambitie

VARIO had aan het begin van de legislatuur het signaal gegeven dat Vlaanderen achterloopt. ‘We moeten een tandje bijsteken’, zegt Danneels. ‘Werken en leren moeten hand in hand gaan, dat moet een ‘part of life’ worden. De regering heeft dat op­gepikt en ambities geformuleerd. Tegen 2030 moeten we dat percentage verdrievoudigen.’

Die inhaalslag lijkt nog niet te lukken. ‘Zoiets duurt even’, zegt Danneels. ‘Het hoger onderwijs kreeg lange tijd geen financiering om opleidingen te organiseren over levenslang leren. Hilde Crevits (CD&V) heeft toen ze minister van Onderwijs was 5 miljoen uitgetrokken voor de organisatie van master-na-masteropleidingen in West-Vlaanderen. Volgend jaar gaat de eerste van start. Een opleiding organiseren kost tijd. Het zal niet van vandaag op morgen opgelost zijn.’

Optimisme

Danneels ziet wel redenen tot optimisme. De Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent hebben af­gelopen zomer een platform - Nova Academy - opgericht dat het aanbod van de drie instellingen bundelt. De associatie KU Leuven, met 23 hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel, richtte een gelijkaardig platform - ‘Ik blijf bij’ - op.

‘Het is bemoedigend dat het hoger onderwijs het belang van het levenslang leren ziet’, zegt Danneels. ‘En we mogen het opleidingsaanbod van ondernemersorganisaties zoals Voka en Agoria niet minimaliseren. Maar met zulke initiatieven alleen komen we er niet. We moeten een cultuuromslag maken.’

Wie in Denemarken zijn werk verliest, krijgt een coach die op zoek gaat naar opleidingen om iemand om te scholen. Hier is dat nog steeds minder vanzelfsprekend. Lieven Danneels Voorzitter VARIO

‘We kunnen zoals Zwitserland meer inzetten op duaal leren, de combinatie van leren en werken’, zegt Danneels. ‘Als mensen eraan gewend raken leren en werken te combineren, blijven ze dat doen.’