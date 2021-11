‘We zijn de vierde generatie landbouwers. Hopelijk niet de laatste’

De Vlaamse boeren protesteren woensdag tegen de strenge stikstofregels. Ze vrezen dat die hun toekomst in het gedrang brengen. ‘Ik doe niets liever dan boeren. Maar de onzekerheid knaagt.’

‘De vergunning van ons bedrijf loopt nog tot 2028. Wat ons daarna te wachten staat?’ Ward Hauspie (27) laat een stilte aan de keukentafel in Booitshoeke bij Veurne, pal in de polderstreek. Samen met zijn verloofde Celine Brutsaert (25) nam hij er onlangs het melk- en varkensbedrijf van zijn ouders over. ‘We zijn de vierde generatie hier. Hopelijk niet de laatste.’

De essentie Landbouworganisaties houden woensdag een tractoractie in vijf Vlaamse steden.

De boeren protesteren tegen de onzekerheid door het uitblijven van nieuwe stikstofregels.

Als grootste stikstofuitstoter wordt de landbouw straks wellicht hard aangepakt, waardoor veel jonge boeren hun toekomst bedreigd zien.

Het koppel betoogt vandaag met ruim 2.000 andere boeren in vijf Vlaamse provinciesteden. ‘In Gent, Roeselare, Geel, Tienen en Hasselt houden we een tractoractie’, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van De Groene Kring, de sectororganisatie voor jonge landbouwers die de betoging met de Boerenbond en de vrouwenbeweging Ferm organiseert. ‘We willen de aandacht vestigen op de moordende onzekerheid waarin onze boeren sinds 25 februari zijn gestort.’

Als je je spaarpotje snel ziet verdampen, ga je weleens nadenken. Celine Brutsaert Landbouwster

Van Hecke verwijst naar het stikstofarrest, dat begin dit jaar een streep door het Vlaamse stikstofbeleid trok. Daardoor moet de Vlaamse regering nieuwe regels opstellen, maar de onderhandelingen daarover slepen al maanden aan. Volgens de Boerenbond zit de landbouw sindsdien ‘de facto in een vergunningenstop’. Als belangrijkste bron van stikstofuitstoot worden de boeren in de nieuwe regels bovendien wellicht het hardst aangepakt.

Onzekerheid

‘Ik doe niets liever dan boeren, maar de onzekerheid knaagt’, zegt Hauspie. ‘We werkten aan een vergunningsaanvraag voor een nieuwe, emissiearme zeugenstal om de verouderde gebouwen te vervangen. Een zware financiële inspanning, die de toekomst van ons bedrijf bepaalt. Sinds het stikstofarrest staan de plannen on hold. Een natuurgebied 8 kilometer verderop zou te veel hinder ondervinden van de uitstoot.’

50.000 werkgelegenheid Op de Vlaamse landbouwbedrijven werken 50.000 mensen.

Door het versnipperde landschap hebben vergunningen en hervergunningen voor veel Vlaamse boeren weinig kans op slagen. ‘Terwijl het nog altijd om een sector gaat waarin 50.000 mensen werken, nog zonder de nevensectoren’, zegt Van Hecke. ‘Het gaat veelal om familiale bedrijven. Zowat 10 procent van de landbouwers is jonger dan 40 jaar. Het zijn gemotiveerde mensen, die iets willen uitbouwen, maar met hun rug tegen de muur staan.’

Celine Brutsaert draait sinds januari voltijds mee op het bedrijf. ‘Ik werk graag met beesten, hoewel het een sector is met weinig zekerheden. De varkens zijn een ramp nu. Als je je spaarpotje snel ziet verdampen, ga je weleens nadenken.’

Levenswerk

110 kilometer oostwaarts komt een verouderde macadam uit op de Hazeveldhoeve in Lokeren. De broers Thijs (28) en Ben (35) Vermeulen baten er een melkveebedrijf uit waar drie melkrobots dagelijks 150 koeien melken - sommige tot vijf keer per dag. Op het dak ligt een partij zonnepanelen te blinken, die de koestal volledig energieneutraal maken.

‘Alleen in de winter, op donkere dagen, hebben we weleens een stroomgenerator nodig’, zegt Thijs, de jongste van de broers. ‘Maar sinds kort staat in een van onze weiden een kleine windmolen. Die genereert minder elektriciteit dan de zonnepanelen, maar samen moet dat wel volstaan.’

De broers zetten het levenswerk van hun ouders voort, die het bedrijf in de jaren 70 uit de grond stampten. ‘Ik ben tweeënhalf jaar geleden ingestapt’, zegt Thijs. ‘Maar ik weet niet of ik er vandaag nog aan zou beginnen.’

Domper

Om winstgevend te blijven, willen de broers de capaciteit van hun stal verhogen. Daarvoor dienden ze begin vorig jaar een vergunningsaanvraag in. ‘We hoorden positieve signalen’, zegt Thijs. ‘Maar drie weken voor de definitieve goedkeuring kwam het stikstofarrest. Prompt trok de deputatie een streep door onze vergunning. Een zware domper, want we deden al stevige voorbereidende investeringen, zoals de bouw van enkele extra sleufsilo’s.’

Drie week voor de goedkeuring van onze vergunning kwam het stikstofarrest. Prompt trok de deputatie er een streep door. Thijs Vermeulen Landbouwer

Een kilometer verderop ligt een beschermd stukje beukenbos. De vraag hoeveel extra stikstof over dat gebied mag neerdwarrelen, blijft door het uitblijven van nieuwe regels voorlopig onbeantwoord.

‘Daardoor is niets meer zeker’, zegt Thijs. ‘Het is alsof je een straat inrijdt waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur is en ze je op het einde van de straat zeggen dat het eigenlijk 50 per uur was. Op die manier kan je geen bedrijf uitbouwen.’