Een van de grootste winnaars van de verkiezingen is Maxime Prévot, de voorzitter van Les Engagés. In zijn thuisstad Namen dragen ze hun ‘Max’ op handen. Maar zal de minzame pragmaticus zich ook aan de federale onderhandelingstafel vlot opstellen ? ‘Les Engagés is nog altijd de partij die voor de eenheid van België pleit.’