Dat het regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap op de Vlaamse feestdag boven de doopvont is gehouden, is meer dan symbolisch. Met Vlaamse recepten maken MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn collega van Les Engagés, Maxime Prevot, een breuk met het PS-bestuur in het zuiden van het land.