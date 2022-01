Hof van Beroep: 'Covid Safe Ticket niet onwettig'

Het Luikse hof van beroep vindt het Covid Safe Ticket niet onwettig. Een Naamse rechter had eerder geoordeeld dat de coronapas een buitensporige maatregel was en in tegenspraak met het Europese recht.

Drie burgers hadden via de vzw Notre Bon Droit een klacht ingediend tegen de coronapas. Volgens de vzw was het gebruik ervan niet gestoeld op de beste wetenschappelijke bewijzen en was die wettelijk niet in orde.

Men kan niet concluderen dat het Waals Gewest een fout heeft gemaakt.

De rechtbank van eerste aanleg in Namen had de klagers eind november gelijk gegeven. De rechter oordeelde dat het Covid Safe Ticket in tegenspraak was met het Europese recht en noemde de maatregel disproportioneel.

Het Waals Gewest werd ertoe veroordeeld binnen zeven dagen te stoppen met het gebruik van de coronapas. Deed het dat niet, dan zou het voor elke extra dag een boete van 5.000 euro moeten betalen. Het gewest was op de zitting niet vertegenwoordigd door een advocaat, maar tekende na de bekendwording van het vonnis hoger beroep aan.

Noodzakelijk

De beroepsrechter in Luik geeft de Waalse regering nu gelijk. Het hof erkent dat het Covid Safe Ticket de vrijheid van burgers inperkt, maar acht de maatregel noodzakelijk om de coronapandemie te beheersen. 'Men kan niet concluderen dat het Waals Gewest een fout heeft gemaakt', zegt het hof.

Een strengere vaccinatiepas zou wel disproportioneel zijn.

Meester Marc Uyttendaele, die het Waals Gewest vertegenwoordigde, zegt dat 'de zeer duidelijke beslissing wettelijk vastlegt wat evident was: 'het Covid Safe Ticket is een essentieel instrument van het gezondheidsbeleid'.