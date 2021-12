MR strijkt plooien intern glad

Na een woelige week hebben de Franstalige liberalen van de MR de plooien intern gladgestreken. Op het MR-partijbureau werd de verzoening gepredikt, nadat Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke in de clinch was geraakt met zijn eigen fractie.

Voortaan moeten MR-ministers gevoelige hervormingen vooraf afstemmen met de eigen fractieleider in het betrokken parlement, is maandag overeengekomen op het partijbureau.

De Waalse regering stond vorige week onder hoogspanning. De liberale MR-fractie was op de rem gaan staan in het dossier van een 'rechtvaardigere fiscaliteit', waarvoor minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) wel groen licht had gekregen van de coalitiepartners in de Waalse regering.