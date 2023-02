Drie jaar na de brexit zint de Britse premier, Rishi Sunak, op plannen om de relaties met de Europese Unie weer op te bouwen. 'De ommezwaai in de strategie moet niet geïnterpreteerd worden als een erkenning dat de brexit een mislukking was, maar als een weerspiegeling van een veranderende realiteit', klinkt het in Londen.