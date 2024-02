Een maand voor de presidentsrace is de Russische oppositie haar onbetwiste leidersfiguur, Aleksej Navalny, kwijtgespeeld. Of het Kremlin rechtstreeks de hand had in de dood van Vladimir Poetins grootste criticaster, weten we mogelijk nooit zeker. 'Maar tegenstanders van het regime zullen voortaan extra nadenken voor ze kritiek spuien.'