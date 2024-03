Het kleine Estland is in verhouding de grootste Europese financier van wapens voor Oekraïne. De Estse premier Kaja Kallas begrijpt niet dat België tot 2030 wacht om zijn defensie-uitgaven op te trekken naar 2 procent van het bbp. ‘De verwoesting die Rusland heeft aangericht in ­Oekraïne is meer dan een kernwapen vermag.’