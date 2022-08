Europa werkt aan 'noodinterventie' op elektriciteitsmarkt...

De voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen werkt aan een 'noodinterventie' op de elektriciteitsmarkt om de prijzen te drukken.

De immer hogere energieprijzen dwingen de Europese landen tot een gezamenlijk ingrijpen. In het Sloveense Bled beloofde de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een 'noodinterventie' en een 'structurele hervorming' van de energiemarkt. De Commissie wil vooral de prijsvorming op de elektriciteitsmarkt aanpakken. De prijs van stroom is in Europa gekoppeld aan de gasprijs. Omdat de gasprijs steeg, ging ook de elektriciteitsprijs fors hoger, ook al werd die opgewekt door andere bronnen.

'De in de lucht geschoten elektriciteitsprijzen laten de beperkingen van het huidige model voor de markt zien', zei von der Leyen. 'Daarom werken we nu aan een noodingreep en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt.'

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie aangeeft dat ze de elektriciteitsmarkt wil aanpassen. Tot voor kort was daar geen Europese consensus over, maar de oplopende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne dwingen Europa tot ingrijpende maatregelen.

Spoedoverleg

Op 9 september vindt op initiatief van het Tsjechische voorzitterschap Europees spoedoverleg over energie plaats. De minister-president van Tsjechië, Petr Fiala, en de Duitse kanselier Olaf Scholz hebben overlegd met von der Leyen. Ook zij steunen de piste van de loskoppeling van de gasprijs van de elektriciteitsprijs.

Er is ook sprake van een maximumprijs voor het gas. In Duitsland zelf is er - na een aanvankelijke aarzeling - een grote consensus om het bestaande marktmechanisme voor de elektriciteitsprijzen op te heffen. Ook de liberale minister van Financiën Christian Lindner wil dat snel wordt ingegrepen: de koppeling tussen de gas- en de stroomprijs moet 'zo snel mogelijk' opgeheven worden.

Duitsland kampt met een groot probleem. In september zal het land 85 procent van zijn gasreserves aangevuld hebben en in november 95 procent. Duitsland heeft evenwel zelfs met 100 procent reservecapaciteit niet voldoende gas om de winter door te komen.

Door de hogere prijzen is de weerstand om te sleutelen aan het marktmechanisme bijna volledig verdwenen in Europa. Alleen de Nederlandse premier Mark Rutte vindt dat nog altijd geen goed idee.

De Croo

De Belgische premier Alexander De Croo pleit al lang voor een beperking van de gasprijs. Zondag zei hij dat België die desnoods alleen invoert. Maar de liberaal rekent op Europa om algemene maatregelen te nemen.

Opvallend is dat zondag ook de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer de Europese Unie opriep 'de gasprijs en de elektriciteitsprijs te ontkoppelen' om zo een einde te maken aan de 'huidige waanzin'.

In het zuiden van Europa wordt al langer gepleit voor een maximumgasprijs als het gaat om de berekening van de elektriciteitsprijs. Spanje en Portugal kregen al een gunstregeling en konden zo hun elektriciteitsprijs drukken. Maar die lagere prijs had ook een nadeel: de elektriciteitsproductie steeg door een grotere uitvoer.

Nederlandse weerstand

Frankrijk legde al in het begin van het jaar een beperking van de elektriciteitsprijs op aan Electricité de France (EDF). Door die ingreep kon de prijs maximaal 4 procent stijgen omdat EDF verplicht werd de goedkope nucleaire productie van elektriciteit te verkopen aan de concurrentie. De maatregel kostte EDF 8 miljard euro.