Fraudeschandaal rond 'kussende ex-voetbalbaas' brengt Spaans voetbal nog meer schade toe

Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond die ontslag moest nemen nadat hij een voetbalster ongewenst had gekust, komt weer in opspraak. Bij een deal met Saoedi-Arabië zouden hij en zijn entourage miljoenen in eigen zak hebben gestoken. Het is het zoveelste schandaal in het steeds commerciëlere Spaanse topvoetbal.