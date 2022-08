'Gorbatsjov bleef halsstarrig geloven in het Sovjetproject'...

Drie vragen aan Ria Laenen, docent Russische en internationale politiek (KU Leuven), over het overlijden van voormalig Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov.

Hoe komt het dat de figuur Mikhail Gorbatsjov helemaal anders ingeschat wordt in het Westen en in Rusland?

Ria Laenen: 'Het is frappant hoe hij in het Westen, Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken compleet anders wordt bekeken. Dat heeft te maken met wie hij was. Hij was een tegenstrijdige figuur.'

'In het Westen wordt hij - en dat is een te eenzijdig beeld - herdacht als de man die vrijheid en vrede bracht. In Rusland wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de ondergang van de Sovjet-Unie, voor het prestigeverlies dat nooit werd verteerd en voor de chaos die in de jaren 90 van de vorige eeuw volgde.'

'In de voormalige Sovjetrepublieken heeft hij ook een kwalijke reputatie. Hij liet het vuur openen op betogende mensen in Georgië en Litouwen. Hij kon totaal geen begrip opbrengen voor het onafhankelijkheidsstreven van die staten.'

Is hij te omschrijven als de laatste Sovjetmens?

Laenen: 'Zeker. Ik omschrijf hem als de laatste en misschien wel enige homo sovieticus. Hij bleef halsstarrig geloven in een toekomst voor het Sovjetproject. Alles wat hij ondernam, stond in het teken van het laten overleven van de Sovjet-Unie. Alles wat hij zei en publiceerde, ademde dat uit.'

Gorbatsjov wilde zaken verzoenen die niet te verzoenen waren. Ria Laenen Ruslandkenner KU Leuven

'Dat hij geloofde in de overlevingskansen van het gemeenschappelijke project en de nationalistische gevoelens in de voormalige Sovjetrepublieken totaal miskende, is hem fataal geworden. Het is als een boemerang teruggekeerd. Hij wilde ook zaken verzoenen die niet te verzoenen waren. Zo wilde hij principes van de vrijemarkteconomie, waarvan ik me afvraag of hij ze wel goed begreep, in een communistisch systeem invoeren. Net als de democratie werkt dat niet in een communistisch systeem.'

Hij was ook gewonnen voor de aanhechting van het Oekraïense schiereiland Krim bij Rusland.

Laenen: 'Zoals veel Russen beschouwde hij het als een fout dat Sovjetleider Nikita Chroestsjov de Krim aan Oekraïne had gehecht in 1954. Die overtuiging leeft zelfs bij mensen die tegen Vladimir Poetin zijn. Ook een dissident als Aleksej Navalny sprak zich uit voor de annexatie van de Krim.'