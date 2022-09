De Europese lidstaten mogen 5,2 miljard euro pompen in een Europese waterstofalliantie, waarvan België trekker is en waarbij het energiebedrijf Engie en de gasnetbeheerder Fluxys belangrijke spelers zijn. Dat kondigt de Europese commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager aan in een gesprek met De Tijd.