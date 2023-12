Een economie die nog amper groeit, een krasselende regering en burgers en bedrijven die somberen over de klimaatneutrale toekomst: 2023 was voor Duitsland het jaar van de ontnuchtering. Is de grootste economie van Europa toe aan shocktherapie? Op zoek naar antwoorden in Salzgitter, met oude industrieën, nieuwe technologieën en boze burgers.