Hongaren komen massaal op straat tegen Orban

Tienduizenden Hongaren hebben zaterdag in Boedapest betoogd tegen de regering van de rechts-populist Viktor Orban en voor nieuwe verkiezingen. De voormalige insider en huidig oppositiefiguur Peter Magyar had daartoe opgeroepen.

Het ging om de grootste manifestatie van de afgelopen decennia. 'De regering moet de macht weer in de handen van het volk leggen en het de keuze geven', zei Magyar onder andere in een toespraak van een bijna een uur.

De 43-jarige is de voormalige echtgenoot van de ex-minister van Justitie Judit Varga en bekleedde zelf hoge functies bij overheidsinstellingen en bedrijven.

In februari nam Magyar afstand van de regering, naar eigen zeggen na een affaire rond gratie die werd verleend in een kindermisbruikzaak. De zaak leidde in februari tot het ontslag van president Katalin Novak en het terugtreden van Varga uit de politiek.

Corruptie

Sinds Magyar naar voren is getreden als criticus van de regering-Orban, beschuldigt hij mensen dicht bij de premier van corruptie en machtsmisbruik.

Om zijn beschuldigingen kracht bij te zetten, bracht hij ruim een week geleden nog een opname naar buiten van een gesprek dat hij met Varga zou hebben gehad in januari 2023, toen ze nog samen waren en die laatste nog minister was. Varga vertelt over inmenging door onder anderen de kabinetschef van Orban, Antal Rogan, in een corruptieonderzoek naar een regeringslid.

De oud-minister ontkende de echtheid van de opname niet, maar liet in een reactie weten dat ze die verklaringen alleen had gedaan omdat Magyar haar 'dagenlang terroriseerde' met vragen over het dossier. Ze zei naar eigen zeggen wat hij wilde horen om van hem af te zijn.

Bij de Europese verkiezingen van 9 juni kan Magyar niet opkomen, omdat hij de deadline voor de oprichting van een nieuwe partij niet heeft gehaald.