NAVO-baas Jens Stoltenberg trekt lessen uit de westerse afhankelijkheid van Rusland. En van andere totalitaire regimes, want China is nog bedreigender voor onze veiligheid. Peking aast op de westerse wapentechnologie en infrastructuur. 'Vrijhandel is goed voor de economie, maar het beschermen van onze waarden is belangrijker dan winst', zegt hij.