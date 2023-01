Toen Giorgia Meloni in het najaar van 2022 de eed aflegde als premier van Italiës meest rechtse regering sinds Benito Mussolini, zette Europa zich schrap voor conflicten. Maar in de eerste 100 dagen van haar mandaat toonde de Romeinse zich een betrouwbare partner. Ze hield in belangrijke mate de koers van Mario Draghi, haar voorganger, aan.