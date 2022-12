Qatargate doet Europese sociaaldemocraten blozen

Onder meer het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella is in een anticorruptieonderzoek geschorst als lid van de Europese fractie.

De sociaaldemocraten schuiven verschillende Europarlementsleden opzij die in opspraak zijn gekomen in het onderzoek naar corruptie en omkoping door de Golfstaat Qatar.

'Crimineel gedrag van sommigen mag het werk van de meerderheid van de Europarlementsleden, hun medewerkers en assistenten niet ondermijnen', zei Iratxe García Pérez, de kopvrouw van de S&D-fractie in het Europees Parlement, dinsdag tijdens de plenaire vergadering. Ze beloofde haar volledige medewerking aan de Belgische onderzoekers.

Afgelopen weekend raakte bekend dat het federaal parket een groot onderzoek voert naar omkoping van Europese Parlementsleden door Qatar, waar het WK voetbal plaatsvindt. Anticorruptiespeurders namen bij verschillende huiszoekingen ruim 1,5 miljoen euro cash in beslag. Ze pakten zes verdachten op voor verhoor en vier van hen moesten in de cel blijven.

Koffer vol cash

De grootste naam onder de verdachten is de Griekse Eva Kaili, vicevoorzitster van het Europees Parlement. Ook haar vader en partner werden opgepakt na politie-invallen. Kaili's advocaat ontkent dat ze smeergeld aannam om de reputatie van Qatar op te poetsen, maar speurders betrapten haar in een Brussels hotel met een koffer met honderdduizenden euro's cash geld.

Het nieuws kostte Kaili het vicevoorzitterschap het Europees Parlement en ze werd uit de S&D-fractie gezet. Woensdag verschijnt ze voor de Brusselse raadkamer, die moet beslissen of ze langer in de gevangenis moet blijven of naar huis mag onder voorwaarden.

De Europese sociaaldemocraten schorsten ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS), de ondervoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met het Arabische schiereiland van het Europees Parlement. Ook de PS zet hem opzij als partijlid zolang het gerechtelijk onderzoek loopt.

Ook Tarabella kreeg speurders over de vloer die op zoek waren naar aanwijzingen van corruptie. De politie vond geen geld in zijn woning, maar nam Tarabella's gsm en laptop mee voor analyse.

Tarabella zei dat hij zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek en niets te verbergen heeft. Hij is in het corruptieonderzoek niet formeel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter. Dat kon niet, omdat hij - in tegenstelling tot Kaili - niet op heterdaad betrapt is en daardoor beschermd is door zijn parlementaire onschendbaarheid. Het Europees Parlement kan de onschendbaarheid na een procedure opheffen, maar dat is nog niet aan de orde.

Historische transformatie

Het corruptieonderzoek roept vragen op over Tarabella's veranderde houding tegenover Qatar. Enkele jaren geleden had de PS'er nog felle kritiek op de selectie van de Golfstaat als WK-organisator. Hij klaagde ook de schrijnende werkomstandigheden van arbeiders die voetbalstadions en hotels bouwden aan.

Recenter noemde hij dat een achterhaalde kijk op de zaak. In een interview met de RTBF benadrukte hij vorige maand dat de rechten van arbeiders er in Qatar flink op vooruit zijn gegaan, zeker in vergelijking met andere Golfstaten.

Hetzelfde viel eind november te horen bij Kaili, toen de plenaire vergadering een resolutie aannam waarin het Europees Parlement de dood van duizenden arbeidsmigranten in Qatar betreurt. Kaili had het toen over de 'historische transformatie' van het emiraat.