Rusland herneemt luchtaanvallen op Kiev na bezoek Spaanse premier

Voor het eerst in twaalf dagen heeft Rusland drones en kruisraketten naar de Oekraïense hoofdstad Kiev gestuurd. De luchtaanval volgde op het bezoek van Spaans premier Sánchze.

Dat melden Oekraïense militaire bronnen. Volgens de Oekraïense defensie werden acht drones van Iraanse makelij en drie kruisraketten in de nacht van zaterdag op zondag onderschept door het luchtafweersysteem.

De aanval komt er een dag na het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sánchez aan Kiev. Spanje is sinds 1 juli gedurende zes maanden voorzitter van de Raad van de Europese Unie, het Europees overlegorgaan waar Europese ministers afspraken maken over bindende wetten voor de nationale regeringen.

Met zijn bezoek wilde Sánchez 'de steun aan het Oekraïense volk voortzetten', tweette de premier. Hij beloofde 55 miljoen euro aan bijkomende Spaanse financiële steun aan Oekraïne. Het geld is bedoeld om kmo's te onderstutten, zei hij. Daarnaast benadrukte hij dat ook de Europese steun onverminderd is: de EU zal 'zolang dat nodig is' en 'ongeacht de prijs' Kiev blijven helpen om de Russische aanval af te slaan.