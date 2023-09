Tienduizenden Armeniërs ontvluchten Nagorno-Karabach uit vrees voor etnische zuivering

Armeense vluchtelingen uit Nagorno-Karabach komen aan in een grensdorp in Armenië.

Tienduizenden etnische Armeniërs zijn de afgelopen dagen de regio Nagorno-Karabach ontvlucht. Volgens Armenië vindt in de betwiste enclave een etnische zuivering plaats.

Zowat een week nadat Azerbeidzjan met een bliksemoffensief de controle over Nagorno-Karabach veroverd had, ontvluchtte al bijna de helft van de 120.000 etnische Armeniërs de omstreden regio. De Armeense autoriteiten registreerden sinds zondag ruim 50.000 vluchtelingen. Op de bergpas Lachin, de enige verbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach, staan al dagen kilometerslange files.

De massale exodus volgt op een frontale aanval op Nagorno-Karabach vorige week . Na amper een dag van zware bombardementen gaven de Armeense separatisten in de betwiste enclave zich over. Ze legden onmiddellijk hun wapens neer, waarna Azerbeidzjan de controle over het betwiste gebied overnam. Daarmee eindigde een een gewapende strijd die ruim 30 jaar duurde.

De strijd over de controle van Nagorno-Karabach, een regio in Azerbeidzjan met een Armeense meerderheid, sleepte aan sinds het begin van de 20ste eeuw. Maar het conflict flakkerde in alle hevigheid op na de val van de Sovjet-Unie toen Armeense separatisten in 1991 de onafhankelijkheid uitriepen. Daarop brak een bloedige oorlog uit die drie jaar en tienduizenden doden later eindigde met een wapenstilstand.

Nagorno-Karabach groeide uit tot een van de bevroren conflicten in de gewezen Sovjet-Unie. Toch laaide het geweld geregeld op en dat mondde in 2020 uit in een tweede oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. Na zes weken kwam er een nieuw staakt-het-vuren maar pas nadat Azerbeidzjan een deel van Nagorno-Karabach had veroverd. Sindsdien zaten de Armeense separatisten in de verdrukking.

De komst van het Azerbeidzjaanse leger leidde deze week tot paniek onder de Armeniërs in de enclave, waarop tienduizenden burgers op de vlucht sloegen. De haat tussen de christelijke Armeniërs en de islamitische Azeri's zit diep en de vrees voor vergeldingsacties is groot. De Armeense premier Nikol Pasjinjan waarschuwde de afgelopen dagen herhaaldelijk dat een etnische zuivering bezig is.

Azerbeidzjan ontkent de aantijgingen en zegt dat het de Armeniërs niet verplicht te vertrekken. 'Ze kunnen opgelucht ademhalen', zei president Ilham Alijev. 'We garanderen hun rechten volledig.' Alijev kondigde wel aan jacht te maken op separatistische leiders, die hij bestempelde als 'oorlogsmisdadigers'. Woensdag werd de bankier Ruben Vardanyan opgepakt, een ex-premier van Nagorno-Karabach.

Armenië vreest dat Alijev in zijn overwinningsroes nog meer eisen zal stellen. Hij loopt al langer rond met het plan om een verbinding aan te leggen tussen Azerbeidzjan en de regio Nachitsjevan. De Zangezoer-corridor loopt over Armeens grondgebied en Alijev dreigt met geweld als Armenië dwarsligt. Niet toevallig ontving hij deze week zijn Turkse partner Recep Tayyip Erdogan in Nachitsjevan.

Russische vredestroepen

Het is opvallend hoe snel Azerbeidzjan vorige week een einde maakte aan een decennialang conflict. Daarbij lijkt vooral Rusland een doorslaggevende rol te hebben gespeeld. Moskou wordt tot het Armeense kamp gerekend en stuurde na de oorlog in 2020 zowat 2.000 vredestroepen naar de regio om de rust te bewaren. Maar de Russische militairen hielden zich manifest afzijdig toen de vlam in de pan sloeg.

Die passieve houding komt onder meer omdat Rusland zich geen oorlog in zijn achtertuin kan permitteren boven op het wapengekletter in Oekraïne. Maar er is meer aan de hand. In zijn zoektocht naar nieuwe vrienden schoof Armenië almaar vaker op naar Europa en de Verenigde Staten, tot ongenoegen van Moskou. Het Armeense leger nam in september deel aan manoeuvres met Amerikaanse militairen.

De zuidelijke Kaukasus kan rekenen op toenemende interesse van Iran, Turkije en de VS.

Bovendien beseft Rusland dat Azerbeidzjan een betere partner is om zijn invloed te behouden in de zuidelijke Kaukasus. Het strategisch gelegen gebied kan rekenen op toenemende interesse van Iran, Turkije en de VS. Via het olierijke Azerbeidzjan heeft Rusland rechtstreeks toegang tot Iran en Turkije.

Rusland had al eerder signalen gegeven dat het Armenië niet meer ten volle steunde. Zo greep het niet in toen Azerbeidzjan eind vorig jaar de Lachin-corridor hermetisch afsloot. Door de blokkade van de bergpas kampte Nagorno-Karabach maandenlang met enorme tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De separatisten beschuldigden de Azeri's toen van een etnische zuivering door uithongering.