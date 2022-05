Unionisten erkennen overwinning nationalisten in Noord-Ierland

De conservatieve en unionistische partij DUP heeft zaterdagavond de overwinning van de nationalistische Sinn Féin-partij bij de parlementsverkiezingen in Noord-Ierland erkend. 'Het lijkt duidelijk dat Sinn Féin als leidende partij uit de bus zal komen', verklaarde DUP-leider Jeffrey Donaldson aan Sky News.

Hij herhaalde dat zijn partij enkel zal deelnemen aan een regering als het Noord-Ierse protocol tussen het VK en de EU aangepast wordt. Voormalig premier van Noord-Ierland Paul Givan van de DUP nam in februari nog ontslag omdat hij zich verzette tegen dat protocol.

Volgens de partijleider van Sinn Féin in Noord-Ierland, Michelle O'Neill, gaat er met de overwinning van haar partij 'een nieuw tijdperk' in. Zij wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe eerste minister.

Ze belooft een leiderschap 'dat inclusief is, dat diversiteit viert, dat rechten en gelijkheid garandeert voor degenen die in het verleden zijn uitgesloten, gediscrimineerd of genegeerd'.