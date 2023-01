Bij haar aantreden werd smalend over haar gedaan. Maar drie jaar en drie crisissen later is Ursula von der Leyen de sterkste Commissievoorzitter sinds de mythische Jacques Delors. De Duitse christendemocrate houdt de regie van het Europese project strak in handen, al levert dat ook de kritiek op dat ze te Duits en te presidentieel is. Portret van de Europese powervrouw.